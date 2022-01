Toyota Empilhadeiras abre vagas de emprego; veja cargos

A Toyota Empilhadeiras, uma das melhores marcas de empilhadeiras do mundo, está contratando novos profissionais para a cidade de São Bernardo do Campo. Confira as vagas disponíveis e os requisitos para participar do processo seletivo, a seguir!

Toyota Empilhadeiras abre vagas em São Bernardo do Campo

A Toyota Empilhadeiras, empresa especializada em equipamentos de movimentação, como empilhadeiras e rebocadores, é líder mundial em soluções para a logística, possuindo um amplo portfólio de produtos que atendem os mais diversos clientes.

Acompanhe as vagas da Toyota e os requisitos exigidos para participar do processo seletivo:

Mecânico de Empilhadeira Júnior : necessário nível médio completo, conhecimentos anteriores na função e na mecânica de empilhadeiras ou na linha amarela, tratores, guindastes, etc. Os profissionais também devem possuir CNH na categoria C;

: necessário nível médio completo, conhecimentos anteriores na função e na mecânica de empilhadeiras ou na linha amarela, tratores, guindastes, etc. Os profissionais também devem possuir CNH na categoria C; Analista de Produtos SR : necessário nível superior completo em áreas relacionadas ao cargo, Inglês de nível avançado e experiência em empilhadeiras;

: necessário nível superior completo em áreas relacionadas ao cargo, Inglês de nível avançado e experiência em empilhadeiras; Analista de Recursos Humanos Pleno: necessário nível superior em Psicologia, Administração ou Recursos Humanos e Inglês de nível intermediário.

A empresa disponibiliza aos novos selecionados remuneração compatível ao mercado, além de um pacote amplo com diversas vantagens, como plano de saúde, home office, consignados, horários flexíveis, plano odontológico , restaurante interno, vale transporte e café da manhã.

Como realizar a sua inscrição

Quer ocupar uma das funções disponíveis pela Toyota Empilhadeiras? Os profissionais que residam na cidade de São Bernardo do Campo e atendam aos requisitos citados acima, deverão preencher uma ficha cadastral na vaga pretendida, através da página de inscrições.

