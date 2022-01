Trabalhadores já podem realizar o saque-aniversário.

A partir desta segunda-feira (3), os trabalhadores nascidos em janeiro já podem realizar a retirada do saque-aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). O prazo para quem quer aderir ao sistema e ter acesso ao benefício se encerra no dia 31 de janeiro e o valor aproximado desses saques deve ser de R$1,9 bilhão.

O saque-aniversário, disponibilizado pela Caixa, poderá ser sacado de seu FGTS até o dia 31 de março. Os beneficiários poderão sacar o valor a partir de contas ativas (referentes ao seu emprego atual) ou inativas (referentes a empregos anteriores).

De acordo com a Caixa Econômica Federal, em janeiro, mais de 1,3 milhão de pessoas estarão habilitadas para sacar o benefício em janeiro. A expectativa inclui os trabalhadores que contrataram antecipação do saque em instituições financeiras. Estas pessoas receberam o valor antecipadamente e o pagarão com juros, tendo em vista que se trata de um empréstimo.

O que é o saque-aniversário do FGTS?

O saque-aniversário surgiu como uma alternativa ao saque por rescisão de contrato trabalhista, um direito de todo trabalhador formal brasileiro. Este benefício permite que o trabalhador retire uma quantia do saldo de sua conta do FGTS. Esta retirada é anual e só ocorre no mês de aniversário do trabalhador.

Caso o trabalhador não realize o saque até o último dia útil do segundo mês seguinte ao da aquisição do direito ao saque, o dinheiro volta para a sua conta do FGTS automaticamente. A Caixa salienta que o beneficiário que quiser realizar o saque-aniversário até o último dia do mês de seu aniversário poderá receber o valor no mesmo ano de opção.

Para os trabalhadores que pretendem realizar seu saque de forma remota, o indicado é que ele realize o download do aplicativo do FGTS, disponível para todos os sistemas operacionais. Outra opção é optar pelo benefício por meio do Internet Banking.

O saque pode ser feito de forma presencial ou online

A Caixa Econômica Federal liberou o serviço digital em fevereiro de 2020, possibilitando que os trabalhadores possam fazer o saque de seu FGTS sem ter que ir a uma agência. Para saber sobre a disponibilidade do saque-aniversário e também simular os valores que podem ser recebidos, o beneficiário pode acessar o site: fgts.caixa.gov.br.

Através do aplicativo você também poderá sacar seu benefício, basta consultar os valores e solicitar o saque. O valor estará disponível em até 5 dias em uma fala que deverá ser cadastrada no app, pode ser de qualquer instituição bancária. O saque também pode ser feito nas agências Caixa e nas diversas lotéricas espalhadas pelo Brasil.

Como acessar o aplicativo do FGTS em seu celular:

Na loja de aplicativos, busque por FGTS, clique em instalar e abra o aplicativo;

Selecione a opção “Cadastre-se”;

Preencha os dados solicitados: CPF, Nome Completo, Data de nascimento, e-mail e crie uma senha de acesso;

A senha é composta por seis números e pode ser a mesma senha caso o trabalhador já tenha utilizado o app antes;

Com os dados preenchidos, clique em “Não sou um robô”;

Você irá receber um e-mail contendo um link para confirmação do cadastro, basta clicar nele;

Após o cadastramento, abra o app e informe o seu CPF e a sua senha de 6 números;

Após o login, serão disponibilizadas algumas perguntas, além dos termos de uso. Você deve respondê-las e aceitar os termos.

Cadastro finalizado, agora você pode utilizar o app FGTS.