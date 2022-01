O modelo de trabalho remoto foi compulsório em muitas empresas nos últimos dois anos, por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus, no entanto, o trabalho híbrido se mostra uma tendência para as empresas no cenário atual.

Trabalho híbrido: tendência de mercado para todas as empresas

Entretanto, muitas empresas voltaram a atuar nos seus escritórios próprios com a retomada das atividades, devido ao avanço da campanha de vacinação em todo o território nacional. Todavia, a redução de custos ocasionada pela atuação remota foi considerada por muitas organizações que resolveram manter a atuação Home Office.

Home Office e trabalho presencial

Ao passo, dentro de um meio termo, algumas empresas optaram por uma ação híbrida, na qual o funcionário atua parcialmente em casa e no escritório, fazendo algum tipo de escala entre o Home Office e o trabalho presencial.

O modelo de trabalho híbrido pode ser bastante flexível e é uma solução para muitas empresas, já que a maior parte dos funcionários preferem a atuação Home Office.

Redução de atrasos

É possível que todos os envolvidos se beneficiem com a relação de trabalho híbrido. Visto que há uma óbvia redução dos atrasos. O trajeto entre a empresa e o trabalho pode ser, por muitas vezes, imprevisível e o tempo disponibilizado no trânsito pode ser primordial para a produtividade. Por isso, pessoas que trabalham de maneira remota acabam produzindo mais, pois não precisam passar por todo esse processo até chegar no seu local de trabalho.

A independência da gestão contínua

A independência de uma gerência constante, também pode ser chamada de descentralização hierárquica, é uma tendência dentro do mercado. Visto que a gestão holística está cada vez mais disseminada na era digital.

Sendo assim, após a delegação de tarefas, as pessoas são responsáveis pelas suas atuações de maneira que o foco da gestão está no desempenho, e, por conseguinte, no resultado e não exatamente na maneira como o trabalho está sendo executado; o que pode melhorar o clima organizacional, já que diminui a cobrança entre as partes envolvidas.

Por isso, uma gestão focada em resultados pode ser bastante eficiente para uma empresa, independentemente do seu porte ou segmento de atuação.

Diminuição de custos

A redução de custos com a manutenção deve ser bastante significativa. Visto que muitos custos são eliminados como o vale transporte, auxílio combustível, e, considerando a rotina de escritório, a empresa não precisa gastar com compras constantes de material de escritório, produtos de higiene, café, copinho descartável, enfim, pequenos valores que fazem muita diferença para o orçamento de uma organização.

A disseminação da cultura da empresa

Entretanto, para uma empresa atuar de forma híbrida, é importante que a cultura da empresa seja flexível e disseminada e o funcionário receba o apoio necessário para que possa executar suas funções considerando a atividade principal da empresa. No entanto, é uma tendência para muitos negócios, haja vista que traz muitos benefícios para todos os envolvidos, empregados e empregadores.