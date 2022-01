Tradicional: aprenda a fazer um delicioso macarrão com molho de tomate

Tradição é tradição, melhor ainda quando o preparo é rápido e fácil. O macarrão com molho de tomate ganha uma versão rústica e despojada nessa receita do site Panelinha. Servindo quatro porções, o tradicional macarrão ganha um sabor ainda mais especial.

Confira a receita e bom apetite!

150 g de espaguete (ou outra massa longa de grano duro)

4 tomates maduros

2 dentes de alho

2 colheres (sopa) de azeite

3 galhos de manjericão

sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

queijo parmesão ralado a gosto para servir

1. Leve uma panela média com aproximadamente 2,5 litros de água ao fogo alto.

2. Lave, seque, corte os tomates ao meio e descarte as sementes. Corte cada metade em 3 tiras e as tiras em cubos médios – se quiser, use uma faca de serra. Descasque e pique fino o alho. Lave, seque e retire as folhas dos galhos de manjericão.

3. Assim que a água ferver, misture 1 colher (sopa) de sal e coloque o macarrão para cozinhar (conforme instrução na embalagem), para ficar al dente.

4. Leve uma frigideira grande ao fogo médio. Quando aquecer, regue com o azeite, junte os tomates e deixe cozinhar por cerca de 3 minutos, mexendo de vez em quando. Junte o alho, as folhas de manjericão e refogue por apenas 1 minuto para perfumar. Tempere com sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto.

5. Assim que der o tempo do macarrão, retire e reserve 1 xícara da água do cozimento. Escorra a massa.