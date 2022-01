Tráfego da BA-849 é liberado após deslizamento de encosta

Já no Rio Pardo, na BA-634, entre Itambé e Ribeirão do Largo, os reparos já foram finalizados e pista liberada pela equipe técnica do órgão. O tráfego sobre ambas está normalizado.

A lista com as condições e trafegabilidade dos trechos de rodovias baianas afetados pela chuva estão disponíveis no site do órgão.