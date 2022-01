Transição capilar: como fazer o cabelo crescer mais rápido

Antes de tudo é necessário se desprender de receitas milagrosas que prometem o crescimento extremamente acelerando do seu fio, é preciso entender que o cabelo cacheado ainda tem o agravante de ter o fator de encolhimento.

Mas nada é impossível, então se você começou a transição capilar e está esperando ansiosamente pelo famoso “cabelo no bumbum”, bom, essas dicas são para você. Então prepara o print!

Existem diversas formas de literalmente incentivar o crescimento dos fios, dentre elas estão a alimentação, a ingestão de bastante água e cuidados específicos como massagens capilares – na raiz- que interfiram na circulação do couro cabeludo, acelerando o crescimento do cabelo.

Sendo assim, antes de qualquer coisa, entenda o que está impedindo o crescimento, fatores específicos como:

Má alimentação: para nutrir s madeixas, de dentro para fora, é importante ingerir alimentos ricos em proteínas, vitaminas e minerais, além de consumir, no mínimo, 2 litros de água por dia. Esses minerais que serão responsáveis por deixar o seu fio mias saudável e adepto a crescimento.

Vícios: principalmente o uso de cigarros, afinal o tabagismo prejudica o organismo e interfere no fluxo sanguíneo, o que além de atrapalhar o crescimento ainda é uma das principais causas de quedas capilares e calvices.

Prancha e chapinha: o uso frequente de fontes de calor podem ressecar fazendo com que os fios se partam e percam a força, então o uso do protetor térmico é sempre a melhor opção.

Como acelerar o crescimento:

Cuidados na rotina são essenciais, como evitar o excesso de produtos na raiz do cabelo – principalmente condicionador e máscaras capilares-, mas é importantíssimo ter uma rotina de hidratação feita com frequência. Outro fator que pode ajudar no crescimento é aparar o cabelo.