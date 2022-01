Travessia Salvador – Mar Grande é suspensa por causa da maré baixa

Terminal marítimo na Cidade Baixa tem movimento moderado nesta terça (Reprodução/TV Bahia)

A travessia Salvador – Mar Grande foi suspensa às 8h30 desta terça-feira (4) por causa da maré baixa. De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a interrupção do sistema marítimo vai até as 11h.

Com maré baixa, as embarcações não podem atracar no Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, devido à pouca profundidade do canal de navegação.