Três homens são presos após furto de trilhos em Alagoinhas

Dois homens foram presos em flagrante por furto de fragmentos dos trilhos da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), no bairro de Santa Terezinha, no município de Alagoinhas. A prisão foi feita por policias do 14º Batalhão da Polícia Militar (BPM/Alagoinhas).

“Recebemos a informação que a empresa responsável pela segurança patrimonial do local tinha visto a dupla no depósito, onde os trilhos ficam. Na localidade indicada, encontramos os suspeitos com os produtos dentro de um caminhão, tentando realizar a revenda. O condutor, o ajudante e o comprador foram detidos em flagrante”, detalhou o comandante do 4° BPM, tenente-coronel Antônio Ávila.