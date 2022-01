Três pessoas são presas por tráfico de drogas em Itapetinga

As equipes foram ao endereço indicado na denúncia, no bairro Primavera, para verificar as informações. Quatro suspeitos fugiram, mas três foram alcançados e presos.

Os três homens e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia Territorial (DT) do município. Segundo o titular da unidade, o delegado Irineu Alves Andrade, eles foram autuados por tráfico de drogas e seguem à disposição da Justiça.

Eunápolis

Já no sul da Bahia, um homem foi preso com mais de meia tonelada de maconha no km-692 da BR-101, na altura de Itagimirim, sentido Eunápolis. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (17) e o comparsa dele conseguiu fugir.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF-BA), tudo aconteceu por volta das 19h30. Equipes da PRF faziam rondas, quando viram o veículo com a traseira muito baixa, indicando o peso. Os policiais tentaram parar a caminhonete para fazer uma vistoria, mas o motorista arrancou em alta velocidade.

A dupla perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou várias vezes. Os dois suspeitos tentaram fugir, mas o motorista foi preso. O segundo homem, a bordo do veículo e sentado no banco do carona, atirou contra os policiais e conseguiu correr. Ele segue foragido.