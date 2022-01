Trisal, relacionamento aberto e mais: conheça as diferentes formas de se relacionar

Quando falamos de relacionamento com mais de duas pessoas, o formato mais conhecido é o trisal. Nesses casos, três pessoas se relacionam entre si, tanto emocional quanto fisicamente. É assim que funciona o trisal da psicóloga Lorena Rosa. Ela, que mantém um perfil no Instagram no qual fala sobre a rotina do trisal e dá mentorias a pessoas que estão passando por um processo de abertura do relacionamento, já era casada com Júlio há 18 anos, quando os dois resolveram abrir a relação e conheceram Joyce. Se apaixonaram, e agora os três vivem juntos.