TruePay recruta profissionais de diversas áreas

A TruePay, startup paulistana especializada em solução de pagamentos B2B, recruta profissionais de diversas áreas. As contratações vão de encontro com o momento de expansão da empresa, que em novembro recebeu um aporte de R$ 176 milhões em rodada série A liderada pelo Addition, novo fundo de venture capital do investidor americano Lee Fixel.

Os postos disponíveis são para as áreas de tecnologia, data, comercial, produto e design. Dentre as funções, destacam-se os cargos de Talent Pool. Engineering Manager, Software Engineer – Backend, Software Engineer – Frontend, SRE/ DevOps, Gerente de Produto – Tribe Lead e Inside Sales. Além das vagas regulares, a empresa oferece vagas exclusivas para mulheres, pessoas negras e pessoas trans na função de Software Engineer – Backend.

Embora os requisitos variem de acordo com a posição desejada, a empresa ressalta que busca profissionais com algumas habilidades específicas, como foco em metas e resultados, empatia, resiliência, postura consultiva, proatividade e boa comunicação interpessoal.

Os contratados terão a oportunidade de trabalhar em uma empresa em franca expansão, que preza por um ambiente diverso e dinâmico. Além disso, a TruePay oferece salário compatível com o mercado, possibilidade de trabalho híbrido, home ou presencial, acesso ao Gympass, plano de saúde e odontológico sem co-participação, vale refeição e auxílio locomoção.

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas disponíveis poderão se inscrever através do link: https://jobs.lever.co/TruePay.

Sobre a empresa

A TruePay é um meio de pagamento entre empresas que permite que você utilize o seus recebíveis de cartão de crédito sem pagar nenhuma taxa ou juros por isso. A fintech que nasceu em 2021, no meio de uma pandemia, tem como missão transformar os meios de pagamentos B2B, oferecendo uma forma fácil e grátis do varejo acessar crédito para comprar com fornecedores.