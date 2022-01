TSEA Energia abre vagas de emprego; veja cargos

A TSEA Energia, Toshiba South América, está disponibilizando novas vagas de emprego para o estado de Minas Gerais. Os cargos são para ocupar diferentes níveis hierárquicos dentro da companhia. Confira as colocações e os requisitos necessários para o processo seletivo, a seguir!

TSEA Energia está com vagas abertas para o estado de Minas Gerais

A TSEA Energia, fabricante e comercializadora de produtos da marca Toshiba, possui duas fábricas no Brasil, localizadas na cidade de Contagem/MG. Com mais de 50 anos de história, a TSEA está entre as mais importantes players nos setores de energia elétrica brasileira.

Veja, abaixo, as vagas e os requisitos exigidos para participar da seleção:

Engenheiro de Projetos SR : superior completo em Engenharia Elétrica, conhecimento em transformadores de potência e é desejável o Inglês de nível intermediário;

: superior completo em Engenharia Elétrica, conhecimento em transformadores de potência e é desejável o Inglês de nível intermediário; Técnico de Projetos Júnior : formação técnica concluída em Mecânica, conhecimentos em AutoCAD e SolidWorks avançados e Pacote Office;

: formação técnica concluída em Mecânica, conhecimentos em AutoCAD e SolidWorks avançados e Pacote Office; Técnico de Assistência Técnica Júnior : formação técnica concluída em Eletrotécnica, conhecimentos em diagrama elétrico, conhecimento em Word e Excel e disponibilidade para viajar;

: formação técnica concluída em Eletrotécnica, conhecimentos em diagrama elétrico, conhecimento em Word e Excel e disponibilidade para viajar; Analista de Planejamento e Produção Júnior : necessário superior completo em Engenharia de Produção, Excel Avançado, Pacote Office, experiência em gestão de projetos, desenvolvimento VBA e conhecimentos em Power Bi;

: necessário superior completo em Engenharia de Produção, Excel Avançado, Pacote Office, experiência em gestão de projetos, desenvolvimento VBA e conhecimentos em Power Bi; Analista de Pós Venda : superior completo em Administração, experiência com Pós Vendas, domínio no Pacote Office e Power Bi;

: superior completo em Administração, experiência com Pós Vendas, domínio no Pacote Office e Power Bi; Programa de Estágio 2022: estar cursando nível superior em Engenharias, Administração, Ciências Contábeis ou áreas afins, disponibilidade para estagiar por dois anos em seis horas diárias, jornada presencial, Pacote Office avançado e Inglês.

Como se inscrever

Quer fazer parte da empresa TSEA Energia? Os profissionais que atendam aos requisitos mínimos e residam no estado de Minas Gerais, devem preencher sua ficha cadastral na vaga pretendida, através da página de participação.

