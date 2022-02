Turista carioca deixa Salvador após postar vídeo sobre abordagem de ambulantes

O turista Kadu Pacheco deixou Salvador após um vídeo em que relatava sua experiência com a abordagem de ambulante viralizar. O carioca afirmou ao g1 Bahia que se assustou com a repercussão da sua história.

“A maioria das pessoas brincou também, muita gente falou que já passou pela mesma coisa, incluindo pessoas aqui de Salvador. Mas algumas pessoas ficaram chateadas, me mandaram voltar para o Rio, teve gente que me chamou de ‘desgraçado’, que levou pro lado negativo, mas não era essa a intenção”, disse ao portal.

Nos vídeos, Kadu fala que gastou R$ 119 no Farol da Barra por causa das abordagens dos ambulantes. Segundo ele, o vídeo foi gravado com a intenção de mostrar aos amigos o quanto ele era “trouxa”.

“Eu faço vídeos de comédia, brincando com as coisas que vivo. Quando passei por essa situação, resolvi gravar. Zombei sobre o quanto sou trouxa, porque fiquei todo pintado, com um colar no pescoço. Não foi pra falar de mal do trabalho dos ambulantes, nem nada nesse sentido. Foi só pra zoar mesmo, e também para alertar as pessoas”, explicou.