Turista de São Paulo é encontrado morto em Salvador; entenda

Segundo o g1, um familiar da vítima informou que o reconhecimento do corpo foi feito nesta quinta, no Instituto Médico Legal (IML) da capital baiana. Ainda não há detalhes sobre o local onde o corpo foi encontrado.

De acordo com a Polícia Civil, funcionários do hotel onde Valdinei estava hospedado notaram a ausência do turista na tarde de quarta-feira (26).

No mesmo dia foi feito uma ocorrência de desaparecimento na Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur).