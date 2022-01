Turista é presa após espancar filho de 7 anos na orla de Jatiúca

Uma turista de São Paulo foi presa nesta sexta-feira, 14, na orla de Jatiúca, em Maceió, após populares testemunharem ela agredindo o próprio filho, uma criança de 7 anos, que tem síndrome de down, e acionarem a equipe do programa Ronda no Bairro. Segundo informações dos agentes de segurança, a confeiteira de 44 anos, estava…

Uma turista de São Paulo foi presa nesta sexta-feira, 14, na orla de Jatiúca, em Maceió, após populares testemunharem ela agredindo o próprio filho, uma criança de 7 anos, que tem síndrome de down, e acionarem a equipe do programa Ronda no Bairro.

Ronda no Bairro

Segundo informações dos agentes de segurança, a confeiteira de 44 anos, estava acompanhada do marido, um professor universitário, de 43 anos, quando, por razão desconhecida, ela teria iniciado a agressão. Revoltados com o que viram, testemunhas ainda tentaram linchar a mulher, mas foram contidos pelas autoridades policiais.

Como a ocorrência envolvia um menor de idade, o Conselho Tutelar foi acionado e os envolvidos encaminhados para a Delegacia de Crimes Contra Crianças e Adolescentes (DCCCA), na Jatiúca. As testemunhas abriram um Boletim de Ocorrência contra a mulher.

A família é do município de São Carlos, em São Paulo, e chegou à capital alagoana nessa quinta-feira (13).

A agressora foi conduzida para a Central de Flagrantes para realização de outros procedimentos cabíveis.