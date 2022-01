Uber vai encerrar serviço de delivery de restaurantes no Brasil

A Uber anunciou nesta quinta-feira (6) que o Uber Eats, serviço de delivery, deixará de realizar entregas de restaurante no Brasil a partir de 7 de março. De acordo com a empresa, a decisão foi tomada por uma “mudança de estratégia”. Agora, o aplicativo focará apenas na entrega de supermercados e similares.

“A partir de agora, a empresa vai trabalhar em duas frentes: com a Cornershop by Uber, para serviços de intermediação de entrega de compras de supermercados, atacadistas e lojas especializadas; e de entrega de pacotes pelo Uber Flash”, esclareceu a empresa em nota.

O aplicativo Eats, no entanto, seguirá existindo. “Depois desta data [7 de março], os usuários poderão usar o app do Uber Eats para aproveitar a melhor seleção de supermercados e atacadistas do Brasil, assim como itens de decoração, papelaria, bebidas e produtos para pets, entre outros. A Cornershop by Uber está disponível em mais de 100 cidades em todo o Brasil e, em 2021, quase triplicou o número de pedidos.”, completa o informe.