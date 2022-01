Uefs faz seleção para preenchimento de vagas em residências universitárias

Estão abertos dois editais para os Programas de Residências Universitárias por meio de ações promovidas pela Pró-reitoria de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis (Propaae), da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs). A instituição conta com duas moradias, ambas localizadas no campus, sendo uma conhecida como Residência Tradicional (RESI) e a outra é a Residência Indígena. As inscrições estão abertas virtualmente até 31 de janeiro.

Com 197 vagas no total, os programas da Uefs atendem 119 estudantes atualmente. Os residentes da instituição têm, além da moradia, subsídio integral de três refeições (café da manhã, almoço e jantar) no Restaurante Universitário (RU), e auxílio de R$ 435,00. Este valor é regulamentado pela Resolução CONSEPE 087/2019.

Entre os pré-requisitos para ser beneficiado pelo Programa para a Residência Tradicional estão: ser estudante de primeira graduação; estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica; não ter núcleo familiar na zona urbana de Feira de Santana. Já na Residência Indígena, o estudante deve acessar a Uefs como integrante de comunidade indígena. Os graduandos interessados, além destas condições, precisam se inscrever em um edital da Propaae para as residências quando passarem por análise do Núcleo de Apoio psicossocial e Pedagógico (NAPP).