UEM libera locais de prova do Vestibular 2021

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) divulgou nesta quinta-feira, dia 20 de janeiro, o comprovante de ensalamento do Vestibular 2021. Desse modo, os candidatos já podem conferir os locais de prova do Vestibular 2021 por meio do site da UEM.

As provas do processo seletivo serão aplicadas no dia 20 de fevereiro, a partir das 13h50. A universidade espera 14.541 candidatos para as provas.

Os locais de aplicação serão nas cidades de Maringá, Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Cidade Gaúcha, Curitiba, Goioerê, Ivaiporã, Paranavaí e Umuarama.

De acordo com o edital, a prova será composta por 50 questões objetivas de Língua Portuguesa e Literaturas em Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais, Conhecimentos Específicos e Língua Estrangeira. Os candidatos responderão ainda uma prova de redação.

Em decorrência da pandemia da covid-19, o uso de máscara de proteção respiratória será obrigatório. Conforme orientação da UEM, caso o candidato não queira usar máscaras N95 e PFF2, terá que levar uma reserva para trocar após duas horas.

Vagas e resultados

Ao todo, a UEM está ofertando 2.367 vagas para o Vestibular 2021, com a reserva de 1.335 oportunidades para os candidatos cotistas. A reserva é para as cotas raciais e sociais, ou seja, voltada para pessoas de baixa renda, e autodeclarados pretos e pardos.

Ainda de acordo com o edital, a divulgação do resultado do processo seletivo está prevista para o dia 20 de abril. A UEM deve liberar o resultado a partir das 10h, por meio de seu site.

Acesse o site da UEM para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Inep: está aberto o período de inscrições da 1ª etapa do Revalida 2022, clique aqui e veja mais detalhes.