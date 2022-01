UEMA abre curso gratuito sobre literatura de cordel

A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) está ofertando um curso on-line e gratuito sobre a literatura de cordel. De acordo com o regulamento, o curso é aberto ao público geral. Desse modo, não há exigência de conhecimentos prévios.

Os interessados podem realizar as inscrições por meio da plataforma Eskada, um portal da universidade que conta com a oferta de 43 cursos e mais de 2 mil atividades. Para participar do curso, é preciso criar um cadastro na plataforma.

Na plataforma da UEMA, há cursos em diversas áreas. Desse modo, há materiais das áreas de agronomia, biologia, direito, educação, engenharia, geografia, gestão e turismo, entre outras.

A carga horária total do curso de literatura de cordel é de 45h. As aulas são semanais e ficam disponíveis para acesso dos inscritos na plataforma Eskada. De acordo com a descrição do curso, os materiais irão abordar os fundamentos da literatura de cordel, como as suas origens, a xilogravura e a linguagem poética típica desse gênero literário.

Você Pode Gostar Também:

A plataforma de cursos da UEMA permite que os estudantes participem de fóruns de discussão sobre os temas abordados e permite ainda a interação direta com colegas, com os docentes responsáveis pelos cursos e também com a equipe técnica da UEMA. Todas as atividades são virtuais.

Desse modo, por meio da plataforma, os professores da UEMA compartilham videoaulas e diversos conteúdos que complementam as aulas, como textos, artigos, trechos de vídeos e muito mais.

De acordo com a UEMA, os candidatos que concluírem o curso de literatura de cordel receberão certificado emitido pela universidade. Todos os cursos da Eskada são certificados.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UEMS aplica as provas do Vestibular 2022 na tarde deste sábado (8).