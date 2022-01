UEMS aplica provas do Vestibular 2022 neste sábado (8)

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) realiza neste sábado, dia 8 de janeiro, a aplicação de provas do Vestibular 2022. A aplicação será pela tarde, das 14h às 19h. Os locais de prova podem ser consultados no site da FAPEC.

De acordo com o edital, os locais de prova serão nos municípios de Amambai, Aquidauana, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

Segundo orientações da UEMS, é preciso levar documento oficial com foto e caneta de tinta azul ou preta fabricada em material transparente. A UEMS recomenda ainda que os candidatos cheguem aos locais de prova com meia hora de antecedência.

Devido à pandemia da covid-19, o uso de máscara é obrigatório. Além disso, a universidade permitirá o uso de luvas descartáveis e disponibilizará álcool em gel nos locais de prova para a higiene das mãos.

Além da prova de redação, os candidatos responderão a uma prova composta por 60 questões objetivas. As questões são sobre as seguintes áreas do conhecimento: Linguagens e Códigos, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática.

Serão cobradas as seguintes obras literárias: “A morte e o meteoro”, de Joca Reiners Terron, “Dom Casmurro”, de Machado de Assis, “Ladrão de cadáveres”, de Patrícia Melo, “Manuelzão e Miguilim”, de Guimarães Rosa, “Matéria de poesia”, de Manoel de Barros, “Selva trágica”, de Hernâni Donato, e “Úrsula”, de Maria Firmina dos Reis.

Vagas e resultados

A oferta total da UEMS para o Vestibular 2022 é de 1.191 vagas em 58 cursos de graduação, incluindo as novas graduações, com reserva de vagas de acordo com a Lei de Cotas.

Conforme o cronograma, a UEMS deve liberar o gabarito preliminar no dia 11 de janeiro. O gabarito definitivo só deve ficar disponível no dia 9 de fevereiro, mesmo dia de divulgação do resultado preliminar.

A divulgação do resultado final do Vestibular 2022 está prevista para o dia 18 de fevereiro.

