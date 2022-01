UEMS divulga gabarito do Vestibular 2022

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) divulgou nesta terça-feira, dia 11 de janeiro, o gabarito preliminar das provas do Vestibular 2022. Desse modo, os candidatos já podem conferir as respostas oficiais por meio do site da FAPEC.

De acordo com o edital, os candidatos podem entrar com recurso contra o gabarito até esta quarta-feira, dia 12 de janeiro. Após a análise dos recursos, a universidade deve liberar o gabarito definitivo em 9 de fevereiro.

Como foi o Vestibular 2022?

A UEMS aplicou as provas do Vestibular 2022 no último sábado, dia 8 de janeiro, das 14h às 19h. A aplicação aconteceu em Amambai, Aquidauana, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

Você Pode Gostar Também:

Além da prova discursiva de redação, os candidatos responderam uma prova objetiva composta por 60 questões sobre as seguintes áreas do conhecimento: Linguagens e Códigos, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática.

Vagas e resultados

A oferta total da UEMS para o Vestibular 2022 é de 1.191 vagas em 58 cursos de graduação, incluindo as novas graduações, com reserva de vagas de acordo com a Lei de Cotas. Portanto, há oportunidades exclusivas para estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas (20%), para indígenas (10%), e para residentes no Mato Grosso do Sul (10%).

De acordo com o edital, a divulgação do resultado preliminar do Vestibular 2022 está prevista para o dia 9 de fevereiro. Já o resultado final é esperado para o dia 18 de fevereiro.

Veja mais informações sobre o Vestibular 2022 no site da UEMS.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Unicamp registra abstenção de 13,5% no 2º dia de aplicação das provas da 2ª fase do Vestibular 2022.