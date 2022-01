UERJ e UFRJ suspendem atividades presenciais até 31 de janeiro

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) suspenderam as atividades presenciais até o dia 31 de janeiro devido ao aumento do número de casos de covid-19 e Influenza.

Neste mês, os alunos de ambas as instituições estão de férias, mas os campi estão abertos para o funcionamento dos serviços administrativos. Com a decisão, as atividades administrativas funcionarão apenas de forma remota. Há exceção para as atividades consideradas essenciais.

A decisão da UERJ pela suspensão das atividades presenciais tem como base “nota técnica divulgada pela Pró-reitoria de Saúde da Uerj”. Nesse sentido, o reitor da universidade, Ricardo Lodi, explica a decisão:

“A medida tem como objetivo proteger a comunidade acadêmica da Uerj contra os efeitos ainda presentes da pandemia, tendo em vista a responsabilidade que a universidade tem com a vida de nossos professores, técnicos e estudantes”.

As atividades presenciais na universidade serão retomadas no dia 1º de fevereiro. Além disso, a UERJ manteve para o dia 2 seguinte a retomada das aulas no modelo híbrido de ensino, com aulas presenciais e atividades remotas.

UFRJ reforça importância da vacina

A UFRJ, por sua vez, afirmou em nota que a suspensão considera “[…] o aumento do número de casos de Influenza A registrados na cidade do Rio de Janeiro, desde dezembro de 2021, e de Covid-19, nesta primeira semana de janeiro de 2022, além do aumento expressivo de casos provavelmente em virtude da variante Ômicron”.

A universidade está monitorando os dados referentes à variante da covid-19 e deverá informar à comunidade acadêmica sobre a possibilidade de retorno das atividades presenciais assim que o quadro epidêmico apresentar uma melhora.

Além disso, a universidade reiterou a importância dos cuidados sanitários em meio à pandemia e também da vacinação contra a covid-19.

