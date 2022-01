UFAM suspende aplicação de provas do PSC 2021 devido à pandemia

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) anunciou a suspensão da aplicação de provas da 1ª e 2ª etapa do Processo Seletivo Contínuo (PSC) 2021 devido ao aumento do número de casos de covid-19. De acordo com a portaria divulgada pela universidade, a seletiva está suspensa por 30 dias.

Desse modo, “devido ao surto epidemiológico confirmado com o aumento explosivo de transmissibilidade da variante ômicron da covid-19, tanto na capital quanto no interior do estado do Amazonas”, a aplicação das provas terá uma nova data.

Além disso, a UFAM informou que a portaria poderá ser prorrogada por ato da competente autoridade administrativa.

A aplicação das provas das duas primeiras etapas do PSC 2021 estava prevista para o dia 30 de janeiro de 2022, de modo que os locais de prova já foram liberados. Já a divulgação das notas das 1ª e 2ª etapas estava prevista para o dia 31 de março. No entanto, a UFAM ainda não informou se haverá alteração da data do resultado após a suspensão das provas.

Segundo a Compec (Comissão Permanente de Concursos), os locais de prova da 1ª e 2ª etapa do PSC 2021 serão nas cidades de Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara, Manaus e Parintins. As provas do PSC serão compostas por 54 questões de Português, Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia e Literatura.

3ª etapa do PSC 2021

A UFAM aplicou as provas da 3ª etapa do PSC 2021 no dia 31 de outubro e o resultado já está disponível. Ao todo, a UFAM destinou 2.761 vagas para os aprovados na 3ª etapa. As vagas são para Manaus, Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins. Para Manaus, a oferta é de 1.886 vagas, enquanto as outras 875 vagas são para os demais campi.

Veja mais detalhes no site da UFAM.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UEM libera locais de prova do Vestibular 2021; clique aqui e saiba mais.