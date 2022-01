Ufba abre matrículas para curso gratuito de férias; saiba mais

O objetivo do curso é conhecer e debater o livro “Silent Spring/Primavera Silenciosa”, da cientista e escritora norte-americana Rachel Carson, publicado em 1962.

Estão abertas as inscrições gratuitas para o curso de férias “A Primavera Silenciosa”, que será realizado entre os dias 19/01 e 23/02, destinado ao público de dentro e fora da Ufba.

A proposta é de iniciativa da professora Sonia Wright, coordenadora da disciplina Gênero e Meio Ambiente desde 2016, no Bacharelado de Estudos em Gênero e Diversidade da Ufba. As inscrições são feitas pelo e-mail: wri2sonia@hotmail.com.

Participam também do curso as estudantes Raíssa Adriane Gomes, Pós-Graduanda de Estudos Interdisciplinares em Mulheres, Gênero e Feminismos (PPGNEIM/UFBA) e de Anne Camargo, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais (PPGRI/UFBA), que atuarão como mediadoras.