UFBA critica secretário por substituição de professores de artes e educação física

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) emitiu uma nota nesta segunda-feira (31) na qual critica a intenção do secretário municipal de Educação, Marcelo Oliveira, de substituir professores de Arte, Educação Física e Inglês por pedagogos nos primeiros e segundos anos do Ensino Fundamental na rede municipal.

Na nota, a UFBA afirma que a decisão é um “erro sem precedentes tanto em termos curriculares como formacionais” e ainda classificou o ato como “uma agressão à profissionalidade e à valorização do trabalho docente vinculadas a essas áreas do saber escolar já consolidadas nas melhores experiências de estados brasileiros e países nos quais a educação é reconhecida pela qualidade da sua efetivação”.

A Universidade argumenta que o secretário, que é engenheiro eletricista, não tem conhecimento sobre a necessidade de um professor especialista. “O senhor secretário e sua equipe repetem o reducionismo tecnicista que nosso país tanto lutou para superar. Assim, simplificam as especialidades por absoluto desconhecimento de como professores(as) licenciados(as), com suas especialidades, formam-se com a necessária qualificação e riqueza pedagógica para desenvolverem, de forma socialmente referenciada, suas atividades docentes”, diz a nota.