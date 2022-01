UFDPar divulga termo de adesão ao SiSU 2022/1

A Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar) já liberou o termo de adesão da instituição ao primeiro processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2022. De acordo com o documento, a oferta total da UFDPAR é de 596 vagas para o 1º semestre.

As oportunidades são para 13 cursos de graduação, inclusive para o curso de medicina, cuja oferta é de 40 vagas para o campus Parnaíba.

Ainda conforme o termo de adesão, 298 vagas estão reservadas segundo o estabelecido na Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012). Nesse sentido, são exclusivas para candidatos que tenham cursado todos os anos do Ensino Médio em escolas da rede pública (com percentual para pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência).

Outras 298 vagas são para a seleção em ampla concorrência, ou seja, para o público geral do SiSU.

Quem pode se inscrever no SiSU 2022/1?

A classificação dos candidatos do SiSU 2022 para o preenchimento das vagas é feita exclusivamente a partir das notas da última edição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Portanto, só poderão realizar a inscrição no SiSU 2022/1, os estudantes que tenham feito o Enem 2021. Os candidatos não podem ter zerado nenhuma das provas e não podem ter feito o exame na condição de “treineiros”.

O Inep aplicou as provas do Enem 2021 nos dias 21 e 28 de novembro de 2021. Conforme o calendário do órgão, a divulgação das notas está prevista para o dia 11 de fevereiro

Período de inscrição

De acordo com o cronograma do Ministério da Educação (MEC), o período de inscrição para o 1º processo seletivo do SiSU 2022 é de 15 a 18 de fevereiro. A divulgação do resultado está prevista para o dia 22 de fevereiro.

O SiSU conta com apenas uma chamada regular. As outras convocações são feitas exclusivamente pelas universidade, por meio da lista de espera, cujo período para indicar interesse é de 22 a 28 de fevereiro.

