UFES disponibiliza Concurso público para Professor do magistério superior

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) oferta vaga de nível superior e salário de até R$ 9.616,18

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo ocupa vaga no cargo de professor do magistério superior, na área/subárea de eletrônica industrial, sistemas e controles eletrônicos/eletrônica industrial, automação eletrônica de processos elétricos e industriais, controle de processos eletrônicos, retroalimentação.

Os salários oferecidos oscilam entre R$ 3.522,21 a R$ 9.616,18, por carga horária de 20 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 4 de fevereiro de 2022, exclusivamente, mediante preenchimento e envio dos documentos exigidos para o e-mail: secretar@ele.ufes.br. O valor da inscrição está fixado em R$ 250,00.

PROVAS

O contará com as seguintes etapas:

Prova escrita e aptidão didática (ambas caráter classificatório e eliminatório);

Prova de títulos e de plano de trabalho (ambas caráter classificatório e eliminatório).

As avaliações serão aplicadas no dia 25 de abril de 2022. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 64/2021