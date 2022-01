UFG ofertará mais de 4 mil vagas no SiSU 2022

A Universidade Federal de Goiás (UFG) divulgou o número de vagas disponibilizadas para o Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2022. De acordo a UFG, a oferta total será de 4.414 vagas para a seleção do SiSU 2022 do primeiro semestre.

Segundo a universidade, haverá reserva de vagas para estudantes que cursaram todos os anos do ensino médio em escolas da rede pública, conforme estabelecido na Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012). Dentre essas vagas, há ainda um percentual para candidatos autodeclarados pretos, pardos e para indígenas.

As oportunidades ofertadas pela UFG para o SiSU 2022/1 estão distribuídas nos quatro campi da universidade. Serão 2.882 vagas para o Campus Samambaia, 1.042 para o Campus Colemar Natal e Silva, 160 para o Campus Aparecida de Goiânia, e 330 para o Campus Goiás.

Inscrições

A seleção do SiSU é feita tradicionalmente com as notas da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Portanto, os processos seletivos do 1º e do 2º semestre do SiSU 2022 usarão as notas do Enem 2021.

Poderão se inscrever no SiSU 2022/1 os estudantes que não tenham zerado nenhuma das provas, e que não tenham feito as provas na condição de “treineiro”. As provas do Enem 2021 foram aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro.

De acordo com o Inep, autarquia federal responsável pelo Enem, a divulgação dos resultados está prevista para o dia 11 de fevereiro de 2022.

O Ministério da Educação (MEC) deve publicar em breve o edital com o período de inscrição para o 1º processo seletivo do SiSU 2022, que só será aberto após a data de divulgação das notas do Enem 2021.

