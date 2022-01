UFJF recebe inscrições para cursos de pós-graduação em Educação

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) está recebendo inscrições para os cursos de mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE). Os interessados devem realizar as inscrições até as 23h59 do dia 7 de fevereiro. Ao todo, o programa está ofertando 48 vagas para ingresso no segundo semestre deste ano.

De acordo com o edital, os interessados devem realizar as inscrições por meio do preenchimento de formulário eletrônico.

Ainda de acordo com o documento, para o mestrado, podem se candidatar estudantes que tenham graduado em qualquer área de conhecimento em curso superior credenciado e reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Para realizar a inscrição para o doutorado, além de ser graduado, o interessado deve ter título de mestre, reconhecido pela Capes, em qualquer área de conhecimento. Conforme o edital, é preciso apresentar um projeto para a seleção de ambos os cursos de pós-graduação em Educação.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, já que a universidade não vai aceitar inscrições por outra forma de envio dos documentos exigidos no edital.

A seleção dos candidatos será feita por meio de processo seletivo único. O processo terá duas etapas: Avaliação e Classificação ou Não Classificação.

A divulgação do resultado está prevista para o dia 21 de março, e deve ser feita por meio da publicação de lista nominal.

Confira o edital do processo seletivo na íntegra.

