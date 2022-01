UFMS divulga a oferta de vagas para o SiSU 2022/1

A Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) divulgou o termo de adesão da 1ª edição do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2022. A oferta total da UFMS será de 1.079 vagas em 111 cursos de graduação.

Segundo o termo de adesão, 545 vagas estão reservadas para candidatos que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública (com percentual para autodeclarados pretos, pardos, indígenas, e para pessoas com deficiência), de acordo com a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012).

As demais vagas são para a seleção em ampla concorrência, ou seja, para o público geral do SiSU 2022/1.

Ainda de acordo com o termo de adesão, as oportunidades são para cursos ministrados em Campo Grande, Aquidauana, Chapadão do Sul, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas e Pantanal.

A classificação dos candidatos do SiSU 2022/1 será feita por meio das notas do Enem 2021. Desse modo, só poderão se inscrever no processo seletivo os candidatos que tenham feito o Enem 2021, que não tenham zerado a prova de redação e que não tenham feito o exame na condição de “treineiros”.

Período de inscrição do SiSU 2022/1

O período de inscrição para o 1º processo seletivo do SiSU 2022 é de 15 a 18 de fevereiro. Já a divulgação do resultado está prevista para o dia 22 de fevereiro.

O SiSU conta com apenas uma chamada regular. As outras convocações são feitas exclusivamente pelas universidade, por meio da lista de espera. De acordo com o cronograma estabelecido pelo MEC, o período para manifestar interesse na lista de espera é de 22 de fevereiro a 8 de março.

