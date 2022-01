UFRGS mantem a aplicação do Vestibular 2022 em fevereiro

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) informou que manterá a aplicação das provas do Vestibular 2022 para os dias 12 e 13 de fevereiro. O anúncio foi feito pela UFRGS nesta quarta-feira (12), a um mês da realização das provas.

No entanto, devido à alta no número de casos da covid-19, a UFRGS estabelecerá um rigoroso protocolo para a aplicação do exame. Desse modo, os candidatos receberão as informações referentes às medidas sanitárias necessárias para o comparecimento seguro nos dias de prova.

Após uma consulta da Comissão Permanente de Seleção (Coperse) ao Comitê Covid UFRGS sobre a possibilidade de realização da prova presencial, a universidade decidiu manter o exame.

De acordo com a UFRGS, o comitê foi favorável à “manutenção do processo seletivo no formato presencial, desde que medidas sanitárias rígidas sejam cumpridas pelos vestibulandos e pelas equipes envolvidas na aplicação, de acordo com as ‘Diretrizes para retorno restrito das atividades presenciais na UFRGS’”.

Sobre o Vestibular 2022

A UFRGS está ofertando 3.980 vagas para 89 cursos de graduação. Do total, 50% das vagas de todos os cursos estão reservadas para estudantes que cursaram todos os anos do ensino médio em escolas da rede pública, de acordo com a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/12).

A aplicação das provas será nas seguintes cidades: Porto Alegre, Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Imbé, Novo Hamburgo e Tramandaí. De acordo com o edital, as provas serão compostas por questões sobre assuntos das disciplinas do Ensino Médio. A UFRGS já informou a lista de obras literárias obrigatórias.

Ainda de acordo com o edital, a divulgação do resultado está prevista para o dia 25 de fevereiro. Veja mais detalhes no site da UFRGS.

