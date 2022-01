UFRJ define retorno das aulas presenciais para 31 de janeiro

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) decidiu retomar as atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão da instituição na modalidade presencial na próxima segunda-feira, dia 31 de janeiro. Desse modo, a UFRJ irá retomar as aulas presenciais para dar continuidade ao segundo semestre de 2021.

De acordo com o calendário da universidade, o fim do semestre está previsto para março deste ano. A UFRJ estava ofertando aulas presenciais deste novembro de 2021. No entanto, devido ao aumento no número de casos da covid-19, a reitoria orientou o retorno de todas as atividades à modalidade remota.

Na nota emitida no dia 6 de janeiro, a UFRJ informou que a suspensão das atividades presenciais considerou “[…] o aumento do número de casos de Influenza A registrados na cidade do Rio de Janeiro, desde dezembro de 2021, e de Covid-19, nesta primeira semana de janeiro de 2022, além do aumento expressivo de casos provavelmente em virtude da variante Ômicron”.

UFRJ retoma atividades essenciais

Na nota emitida nesta quarta-feira (26), a UFRJ informou que os boletins epidemiológicos emitidos pelo estado e pela cidade do Rio de Janeiro têm indicado uma baixa ocorrência de quadros graves e internações pela covid-19, ainda que as taxas de transmissão da variante Ômicron estejam altas.

Nesse sentido, a UFRJ informou que “as atividades administrativas consideradas essenciais devem retornar à modalidade presencial”. Além disso, a universidade ressaltou que a vacina contra a covid-19 é obrigatória para o acesso às unidades de ensino.

“Lembramos, ainda, que a comprovação do esquema vacinal completo contra a covid-19 é obrigatória para o acesso a espaços da Universidade e que a organização de eventos que causem aglomeração não deve ocorrer”, afirma a reitoria em trecho da nota.

Com informações da Agência Brasil.

