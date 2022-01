UFRR divulga concorrência do Vestibular 2022

A Universidade Federal de Roraima (UFRR) liberou a concorrência do Vestibular 2022, com o número de candidato por vaga em cada curso. De acordo com a UFRR, os cursos mais concorridos são Medicina (26,4 candidatos por vaga), Direito (16,6 candidatos por vaga) e Medicina Veterinária (13,6 candidatos por vaga).

Os menos concorridos são Agroecologia, Química, Geografia e Geologia, e Antropologia, todos com menos de um candidato por vaga. A concorrência completa do Vestibular 2022 pode ser consultada no site da UFRR.

As provas do Vestibular 2022 e do Processo Seletivo Seriado (PSS) serão aplicadas no próximo dia 6 de fevereiro. A aplicação das provas do E1 e E2 do PSS será das 8h às 11h, enquanto a aplicação da Prova Integral e E3 do PSS será das 8h às 13h:

E 1 e E2 : provas compostas por 24 questões objetivas de conhecimentos gerais;

: provas compostas por 24 questões objetivas de conhecimentos gerais; Prova Integral e E 3: provas compostas por 72 questões objetivas e uma prova de redação.

Os locais de prova também já foram divulgados pela UFRR e estão disponíveis para consulta por meio do site da CPV (Comissão Permanente de Vestibular). A aplicação será feita exclusivamente em Boa Vista.

Vagas e resultado

Conforme o edital, a oferta total da UFRR é de 777 vagas distribuídas em 38 cursos de graduação de diversas áreas. Metade das vagas está reservada para estudantes que cursaram o ensino médio em escolas da rede pública, de acordo com a Lei de Cotas.

A UFRR deve liberar os gabaritos preliminares logo após a aplicação, no dia 6 de fevereiro. Após a análise dos recursos, no dia 14 de fevereiro, a universidade deve publicar os gabaritos definitivos.

A divulgação do resultado final do Vestibular 2022 e da 3ª etapa está prevista para o dia 25 de março.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFMS divulga resultados preliminares da 3ª etapa do Passe e do Vestibular 2022, saiba mais.