UFRR divulga locais de prova do Vestibular 2022

A Universidade Federal de Roraima (UFRR) liberou na tarde desta segunda-feira, dia 24 de janeiro, o cartão com os locais de aplicação das provas do Vestibular 2022 e do Processo Seletivo Seriado (PSS). Desse modo, os candidatos já podem conferir onde farão os exames por meio do site da CPV (Comissão Permanente de Vestibular).

De acordo com os editais dos processos seletivos, os locais de prova serão em Boa Vista. Após adiamento, as provas serão aplicadas no próximo dia 6 de fevereiro:

8h às 11h : aplicação das provas do E1 e E2 do PSS;

: aplicação das provas do E1 e E2 do PSS; 8h às 13h: aplicação da Prova Integral e E3 do PSS.

As provas das duas primeiras etapas do PSS são compostas por 24 questões objetivas de conhecimentos gerais, enquanto a Prova Integral e a prova da 3ª etapa do PSS contam com 72 questões objetivas e uma redação.

Devido à pandemia da covid-19, a UFRR recomenda que os candidatos cheguem aos locais de prova com antecedência para evitar aglomerações. Além disso, o uso de máscara de proteção respiratória será obrigatório.

Vagas e resultados

Conforme o edital, a oferta total da UFRR é de 777 vagas distribuídas em 38 cursos de graduação de diversas áreas. Metade das vagas está reservada para estudantes que cursaram o ensino médio em escolas da rede pública, de acordo com a Lei de Cotas.

Os gabaritos preliminares das provas serão liberados após a aplicação, no dia 6 de fevereiro. Após a análise dos recursos, no dia 14 de fevereiro, a universidade deve publicar os gabaritos definitivos. A divulgação do resultado final do Vestibular 2022 e da 3ª etapa está prevista para o dia 25 de março.

