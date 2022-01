UFSC libera locais de prova do Vestibular 2022

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) divulgou os locais de prova do Vestibular 2022. Desse modo, os candidatos já podem conferir no site da universidade o comprovante de inscrição definitivo com os locais de aplicação do exame.

Mesmo com o aumento no número de casos da covid-19 no Estado, a UFSC decidiu manter as provas presenciais. Desse modo, as provas do Vestibular 2022 serão aplicadas nos dias 29 e 30 de janeiro de 2022:

1º dia de provas (29 de janeiro): prova objetiva composta por 12 questões de língua portuguesa e literatura ou libras, 8 de língua estrangeira, 10 de matemática e 10 de biologia.

2º dia de provas (30 de janeiro): prova objetiva composta por 7 questões de história, 7 de geografia, 2 de filosofia, 2 de sociologia, 10 de física, 10 de química e 2 questões interdisciplinares.

Devido à pandemia da covid-19, a UFSC estabeleceu um rigoroso protocolo de biossegurança. Desse modo, o uso de máscara de proteção respiratória será obrigatório e os participantes deverão ainda manter o distanciamento. Além disso, para acesso aos locais de prova, a UFSC exigirá comprovante de vacina ou teste negativo de covid-19.

Os locais de prova serão nas cidades de Florianópolis, Araranguá, Balneário Camboriú, Blumenau, Brusque, Caçador, Canoinhas, Chapecó, Concórdia, Criciúma, Curitibanos, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinville, Lages, Rio do Sul, São Miguel do Oeste e Tubarão.

Vagas

A UFSC está ofertando 4.549 vagas no Vestibular 2022. As vagas são para 98 cursos ministrados nos campi da UFSC em Florianópolis, Araranguá, Curitibanos, Blumenau e Joinville.

Haverá a reserva de 50% das vagas para estudantes que cursaram o ensino médio em escolas da rede pública, de acordo com a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012). Esse processo seletivo visa o ingresso de novos alunos nos dois semestres letivos de 2022.

Veja mais detalhes no site da UFSC.

