UFSC recebe inscrições para vestibulares complementares 2022

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) abriu as inscrições para os cinco processos seletivos complementares de 2022, que visam o preenchimento de 376 vagas em cursos de graduação. Desse modo, os interessados já podem se inscrever nas seleções a seguir:

vagas em Educação do Campo;

vestibular de licenciatura intercultural indígena;

vagas suplementares para indígenas e quilombolas;

vagas suplementares para negros;

processo seletivo Letras/Libras.

De acordo com o cronograma da UFSC, o período de inscrição termina no dia 20 de janeiro. As inscrições devem ser feitas no site da UFSC, nas páginas específicas.

Ao todo, a universidade está ofertando 210 vagas para pretos e pardos, sendo duas por curso, 22 vagas para indígenas e 9 para quilombolas. Para a seleção do curso Letras/Libras, a oferta é de 40 vagas, enquanto para a Licenciatura Intercultural Indígena há 45 vagas. Por fim, para o curso de Educação do Campo, a UFSC está oferecendo 50 oportunidades.

Seleção e resultados

De acordo com a UFSC, a seleção dos candidatos para Educação do Campo será feita por meio da análise do histórico escolar. Serão avaliadas as notas do Ensino Médio.

A seleção para as vagas suplementares para negros usará as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Serão aceitas as notas das edições de 2019, 2020, e 2021.

Já a seleção para as demais modalidades de ingresso contará com a aplicação de provas. A UFSC aplicará as provas de Licenciatura Intercultural Indígena no dia 19 de fevereiro, enquanto as provas para Letras/Libras e para as vagas suplementares indígenas serão no dia 20 de fevereiro.

As provas para a seleção de indígenas contará com uma redação e 10 questões objetivas de Língua Portuguesa e 20 de conhecimentos gerais. Já a prova para a seleção Letras/Libras será composta por uma redação e por questões sobre Comunidades Surdas, Língua Portuguesa e conhecimentos gerais.

De acordo com o cronograma, a divulgação dos resultados está prevista para o dia 10 de março. Veja detalhes no site da UFSC.

