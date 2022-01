UFSCar retoma aulas presenciais em maio e vacina será obrigatória

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) definiu a retomada das aulas presenciais para maio, quando o ano letivo da instituição terá início. Desse modo, a partir do dia 30 de maio funcionários e estudantes retomarão totalmente as atividades presenciais.

Devido à pandemia da covid-19, a universidade não está ofertando aulas presenciais desde março de 2020. Para a retomada, a UFSCar vai exigir que estudantes e funcionários apresentem o comprovante de vacina da covid-19.

Nesses primeiros meses do ano, a universidade dá continuidade ao calendário referente ao período letivo de 2021. De acordo com a determinação da UFSCar, o sistema remoto no formato de Ensino Não Presencial Emergencial (ENPE) está mantido até o dia 30 de abril.

No entanto, a UFSCar liberou a realização de algumas atividades presenciais. Desse modo, a partir do dia 31 de janeiro, algumas atividades práticas de graduação poderão ser feitas de forma presencial. De acordo com o cronograma, o período de inscrição para as atividades práticas será do dia 17 ao dia 19 de janeiro.

A universidade está na fase 1 do plano de retomada. Essa etapa permite aulas práticas presenciais e atividades laboratoriais nos quatro campi da instituição (São Carlos, Araras, Sorocaba e Buri).

A UFSCar tem feito a avaliação dos indicadores epidemiológicos para a definição da estratégia a ser adotada por meio do Conselho Universitário. Desde outubro de 2021, a UFSCar usa o aplicativo Guardiões da Saúde (GdS) para monitorar a saúde dos alunos, professores e colaboradores no combate à pandemia.

