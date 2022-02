Última semana do Jazz de Castelo começa na quarta-feira; confira programação

O festival de Jazz no Castelo, em Praia do Forte, na Bahia, inicia a programação da última semana do evento, que vai de quarta (2) a sexta (04), das 17h às 22h.

O encontro acontece no Castelo Garcia D’ávila, que fica localizado na Rua Direta do Castelo, em Mata de São João, na região metropolitana de Salvador.

Na noite de quarta-feira, o público receberá a cantora e compositora brasiliense Ellen Oléria, vencedora do The Voice Brasil. Na quinta-feira (3), o som será por conta do multi-instrumentista baiano Adelmo Casé, que promete trazer uma mistura de hop, black music, reggae, bases eletrônicas unido a música baiana, com canções autorais e grandes sucessos.

Para o encerramento do festival, a vez será da cantora soteropolitana Angela Velloso.

Assim como aconteceu nas últimas semanas, todos os dias terão abertura dos shows com um DJ e as exibições de vídeo mappings nas ruínas do castelo. A área gourmet com comidas e bebidas da região segue à disposição do público, mas não está incluída no valor do bilhete.

Os ingressos que estão à venda através do Sympla custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). O uso de máscara e a apresentação do cartão de vacinação são obrigatórios.