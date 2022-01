ÚLTIMAS HORAS: Termina hoje o prazo de inscrição para o programa de estágio da Novelis

Termina hoje o prazo de inscrição para o programa de estágio da Novelis. A empresa, que é líder na produção de alumínio plano laminado e considerada a maior recicladora de alumínio do mundo, busca estudantes dos níveis técnico e superior de diversas áreas para o preenchimento de 45 postos de trabalho. Do total ofertado, cerca de 60% será destinado a estudantes negros.

Serão aceitos currículos de jovens matriculados nos cursos de graduação de Administração de Empresas, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências da Computação, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social, Direito, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Materiais, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Mecânica, Engenharia Metalúrgica, Jornalismo, Logística, Psicologia, Relações Públicas, Tecnólogo em Processos Metalúrgicos e Tecnólogo em Recursos Humanos. É importante ter formação prevista entre dezembro de 2022 e dezembro de 2024.

Alunos dos cursos técnicos de Mecânica, Administração, Elétrica, Eletroeletrônica, Eletrotécnica e Segurança do Trabalho, com previsão de formatura entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023, também podem se candidatar no processo seletivo.

Ainda, como as chances são para atuação nas cidades de São Paulo, Santo André e Pindamonhangaba, é essencial que os candidatos tenham disponibilidade e facilidade de acesso às regiões.

De acordo com a empresa, os profissionais terão a oportunidade de participar de um plano de integração e workshops para desenvolvimento de competências. Com isso, além de desenvolver habilidades profissionais em diversas áreas de conhecimento, eles poderão se preparar para os próximos passos de suas carreiras.

O programa de estágio oferece bolsa auxílio, seguro de vida, assistência médica e odontológica, vale refeição ou restaurante no local, auxílio para transporte e acesso ao Gympass.

Como se candidatar

Os interessados deverão acessar a página do programa para cadastrar o currículo e participar do processo seletivo, que inclui teste online, dinâmica de grupo ou entrevista online com a área de recursos humanos da empresa e entrevista online com o gestor. Clique aqui para se inscrever!