Último fim de semana de janeiro será de chuva em Alagoas

O último fim de semana de janeiro possivelmente será de chuva na maioria das regiões de Alagoas. Esta é a previsão do tempo, divulgada nesta sexta-feira, 28, pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh/AL).

No sábado, 29, a tendência é de possibilidade de chuva no decorrer do dia em Maceió, Litoral e Zona da Mata, Sertão e Agreste. Os termômetros devem marcar mínima de 24ºC e máxima de 30ºC (Maceió).

Já no domingo, 30, será de chuvas isoladas pela manhã, com possibilidade do tempo seguir chuvoso ao logo do dia em Maceió, Baixo São Francisco, Litoral, Zona da Mata. Já nas regiões – Agreste e Sertão – a possibilidade é de chuva pela manhã e variação de nebulosidade no resto dia. A temperatura ficará entre 23ºC e 37ºC no sertão.

Confira:

Clima: Variação de nebulosidade com possibilidade de chuva no decorrer do período

Clima: Tempo instável com possibilidade de chuva pela manhã e aumento da instabilidade evoluindo para possibilidade de pancadas de chuva no decorrer da tarde e noite

Clima: Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira

Clima: Muitas nuvens com curtos períodos de sol e chuvas em algumas áreas

Clima: Tempo instável com possibilidade de chuva pela manhã e aumento da instabilidade evoluindo para possibilidade de pancadas de chuva no decorrer da tarde e noite

Clima: Possibilidade de chuva pela manhã e noite. Variação de nebulosidade pela tarde

Clima: Chuvas isoladas pela manhã e possibilidade de chuva no decorrer da tarde e noite

Clima: Possibilidade de chuva pela manhã e variação de nebulosidade no decorrer da tarde e noite

Clima: Chuvas isoladas pela manhã e possibilidade de chuva no decorrer da tarde e noite

Clima: Chuvas isoladas pela manhã e possibilidade de chuva no decorrer da tarde e noite

Clima: Possibilidade de chuva pela manhã. À tarde, tempo com nebulosidade variável. À noite, aumento da instabilidade com possibilidade de pancadas de chuvas

