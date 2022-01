ÚLTIMOS DIAS: Rede D’Or recebe inscrições para programa de trainee até quarta-feira

Termina esta semana as inscrições para programa de trainee da Rede D’OR. A iniciativa, que visa recrutar jovens talentos para desenvolver carreira prioritariamente na operação hospitalar, contribuindo com o propósito da marca de cuidar das pessoas, recebe candidaturas até quarta-feira, dia 12 de janeiro.

Serão aceitos currículos de profissionais formados entre agosto de 2017 e dezembro de 2021 nos cursos de Administração de Empresas (todas as ênfases), Ciências Econômicas, Enfermagem, Engenharia (Civil, Controle e Automação, Gestão, Materiais, Produção, Elétrica, Eletrônica), Farmácia, Bioquímica e Medicina. Os candidatos devem ter, ainda, disponibilidade para mudança nacional durante e após o término do programa. Conhecimento avançado em inglês e Pós-Gradução ou MBA são desejáveis – mas não elementos obrigatórios.

O programa prevê o desenvolvimento e aprendizado vivencial, suportado por ações e ferramentas que permitirão ao(à) trainee desenvolver as competências de gestão. Nesse sentido, eles contarão com uma trilha de conhecimento que inclui Plano de desenvolvimento individual, Apoio e desenvolvimento com equipe de DHO, Mentoria com executivos, Assessment de potencial, Diálogo de carreira, entre outros.

Por fim, além da capacitação técnica e prática, ao final do programa, os trainees poderão ser efetivados e ocupar uma posição de gestão, podendo atuar, também, como especialista em projetos estratégicos.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a Assistência Médica, Assistência Odontologia, Vale Refeição, acesso a um Clube de parcerias e descontos em instituições de ensino e de idiomas.

Como se candidatar

Os interessados têm até o dia 12 de janeiro para efetivar sua candidatura e participar do processo seletivo, que será dividido em etapas:

Testes de lógica, inglês e fit cultural;

Dinâmica em grupo online;

Painel de entrevistas online; e

Entrevista com a presidência (presencial).

Clique aqui para se inscrever!