Um Lugar ao Sol: antes de morrer, Joy se despede do filho com presente; saiba qual

Momentos antes de morrer, o lado afetivo de Joy (Lara Tremouroux) virá a tona na novela das nove, “Um Lugar Ao Sol”. Ainda sem saber que está dando os seus últimos suspiros, a pichadora se despedirá do filho Francisco e até deixará um presente no berço da criança. As informações são do ..

Após ter fugido do Rio de Janeiro com Damón (Ruan Aguiar), a jovem retorna à cidade maravilhosa sozinha. Em reencontro com Inácia (Yara de Novaes), ela será repreendida pela mãe por ter deixado Francisco com Ravi (Juan Paiva). Porém, a situação não abalará Joy: ela manterá a decisão de viver distante do filho. Inclusive, em cena emocionante, a personagem interpretada por Lara Tremouroux chegará a se despedir da criança e pedirá para Yasmin (Maithê Rodrigues) coloque uma medalha sua no berço do bebê.

No mesmo capítulo da despedida, que está previsto para ir ao ar nesta quarta-feira (26), será exibida a morte de Joy. Depois do encontro entre a mãe e o filho, a pichadora partirá em busca de bons lugares para pichar com os amigos e encontrará um viaduto. Para deixar registrada a sua marca na construção, Joy se pendurará em uma corda para fazer a pintura, o que não resultará em boa coisa.