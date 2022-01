Um Lugar ao Sol: após morte de Joy, Ravi engata romance com neta de Noca

Nos próximos capítulos de “Um Lugar ao Sol”, Ravi (Juan Paiva) encontrará um novo amor após a morte de Joy (Lara Tremouroux). O jovem irá se apaixonar pela neta de Noca (Marieta Serevo) que entrará na trama para mexer com o coração do rapaz. As informações são do ..

A personagem vivida pela atriz Georgina Castro se chamará Thaiane e já tem data para ser apresentada na trama: 20 de janeiro. Ela será a filha não reconhecida por Jerônimo (Thelmo Fernandes), que teria sido arrancada dos braços de Noca quando era criança.

Antes do romance com a prima de Lara (Andréia Horta), o jovem ficará sem chão ao descobrir sobre a morte de Joy, que cairá de um prédio durante uma pichação.

“Como é que foi acontecer isso, Chris? A Joy podia ter as coisas dela, mas não fazia mal pra ninguém. Fora que eu não quero que o meu filho sofra com esse buraco no peito. Ele agora não tem ninguém no mundo”, desabafará para seu melhor amigo.