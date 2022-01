Um Lugar ao Sol: após ser escorraçada, Érica vira patroa e se vinga das inimigas

No maior estilo “beijinho no ombro”, Érica (Fernanda de Freitas) dará a volta por cima e virará a “patroa” após se casar com Santiago (José de Abreu) nos próximos capítulos de “Um Lugar ao Sol”.

Depois de cair em uma armação de Bárbara (Alinne Moraes) a personal demitirá Mercedes (Angela Figueiredo) e contratará Stephany (Renata Gaspar) como nova governanta do local.

Tudo começará após a megera juntamente com Elenice (Ana Beatriz Nogueira) contratar um hacker para plantar informações da moça em um site de relacionamentos. Ela será escorraçada da mansão e receberá o ódio de toda a família.

A responsável por descobrir a farsa será Cecília (Fernanda Marques) que contará toda a injustiça para Santiago. O ricaço ficará possesso com a filha e correrá para pedir a mulher que ama em casamento.

Mercedes será demitida após ajudar no esquema que quase acabou com a vida de Érica e sua irmã entrará como nova governanta, assim a personal acabará com dois problemas de uma só vez. A nova profissional ganhará banho de loja e será encorajada a denunciar Roney (Danilo Graghéia).