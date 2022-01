‘Um Lugar ao Sol’: Bárbara enlouquece de fúria após ver Christian aos beijos com Lara

Lara (Alinne Moraes) vai enlouquecer de fúria em ‘Um Lugar ao Sol’. De acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal ‘O Globo’, a dondoca vai flagrar Christian/Renato (Cauã Reymond) e Lara (Andréia Horta) aos beijos.

“Meu Deus do céu. Eu não posso acreditar no que eu estou vendo”, gritará a ricaça.

Presa dentro de um carro com Nicole (Ana Baird), a filha de Santiago (José de Abreu) tentará resolver as coisas com os dois pombinhos, mas será impedida pela amiga. “Destrava essa porta, Nicole! Que ódio! Que ódio!- dirá ela aos berros enquanto dá socos no carro.