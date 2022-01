Um Lugar ao Sol: Bárbara tenta se matar após Christian pedir divórcio

Nos próximos capítulos de “Um Lugar ao Sol”, Bárbara (Alinne Moraes) tentará se matar após Christian/Renato (Cauã Reymond) pedir o divórcio com o intuito de acabar com tudo entre eles. A ricaça se jogará em um carro em movimento e ficará entre a vida e a morte na trama. As informações são do site OFuxico.

Tudo começará após a aproximação do gêmeo com Lara (Andréia Horta), eles chegarão a se beijar em uma cena e manterão a parceria entre a rede de mercados e o restaurante da mocinha. Empolgado, ele decidirá se separar de Bárbara, já que nunca a amou.

A vilã se desesperará e chamará Nicole (Ana Baird) para desabafar. A irmã se preocupará com Bárbara e enquanto vai buscar um calmante em seu carro, a ricaça se joga na frente de um veículo em movimento e é atropelada.

Internada em estado grave, ela precisará passar por uma cirurgia de alto risco. Na sala de espera, Nicole contará o que viu para Cecília (Fernanda Marques). “A Bárbara não foi atropelada, não foi um acidente. Na verdade, ela se jogou. Se jogou na frente do carro, entende?”, dirá.

“Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ela se jogou na direção de um carro que vinha de ré. Foi ela, entende? Foi ela quem se jogou. Eu tenho certeza, eu vi. Foi horrível, Cecília, horrível”, completará a ruiva.

A modelo dirá para a tia que a família precisa saber disso. “Pelo amor de Deus, a tia Bárbara está doente, implorando por socorro, por ajuda. E você vai fazer o quê? Esconder isso dos outros?”, afirmará.

“Eu não posso contar uma coisa dessas. Não sem a minha irmã concordar. Já basta o estigma por conta da minha mãe. Doença mental é doença até a página dois: no fundo, todo mundo acha que é frescura”, finalizará Nicole.