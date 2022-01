Um Lugar ao Sol: Cecília beija Breno após ser enganada por Rebeca

Nos próximos capítulos de “Um Lugar ao Sol”, Cecília (Fernanda Marques) dará um flagra na mãe em um momento íntimo com Felipe (Gabriel Leone) e ficará chocada com a traição. Mais uma vez ela procurará Breno (Marco Ricca) para desabafar, mas a situação fugirá de controle.

Tudo começará após a modelo tentar avisar a Rebeca (Andrea Beltrão), que Ilana teve um parto prematuro e acabou perdendo uma das gêmeas. Sem encontrar a mãe, ela decidirá ir até o hospital para prestar apoio ao amigo íntimo.

Ao deixar do local, ela flagrará a mãe e Felipe aos beijos após saírem de um motel. A jovem modelo ficará chocada com a volta do casal e irá para casa onde detonará o estudante durante uma conversa com Bela (Bruna Martins).

Foto: Reprodução/TV Globo

“O Felipe é um moleque irresponsável! Eu não sei de nada! E mesmo que eu soubesse, eu não precisaria falar, porque as pessoas se revelam. Mais cedo ou mais tarde, você vai ver que esse cara é um idiota que não te merece!”, dirá a mimada.

Logo depois, a jovem procurará Breno para poder desabafar. “Tudo aconteceu. A minha vida está toda errada. Eu não tenho nada de verdade, a não ser você… A nossa amizade”, dirá para o fotógrafo. “O que é que eu posso te falar? Se a gente mandasse no coração ou pudesse escolher quem a gente deseja”, responderá ele.

Após a fala, os dois se abraçarão e ela aproveitará o momento para beijar o marido da melhor amiga de sua mãe.