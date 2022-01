‘Um Lugar ao Sol’: Christian é desmascarado pelo fantasma de Joy; entenda

Após a morte de Joy (Lara Tremouroux) em “Um Lugar ao Sol”, novela das nove da Globo, Christian (Cauã Reymond) estará enganado ao pensar que se livrou dos problemas que tinha com a pichadora. Com um vídeo contando toda a verdade sobre a sua identidade, a mãe de Francisco irá desmascará o farsante – mesmo após a morte. As informações são da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Além de ter deixado uma medalhinha da sorte no berço do seu filho com Ravi (Juan Paiva), a rebelde deixará um celular com o depoimento comprometedor.

“O tal do Renato é um ferrado feito eu. Na verdade se chama Christian e tomou o lugar do irmão gêmeo. Se tu precisar de qualquer coisa, não vai ser bobo feito o teu pai: tu cobra desse homem. Não esquece, tá bem? E agora deixa eu ir. Te cuida”, dirá a pichadora no vídeo.

O aparelho, que está com a gravação, será encontrado no apartamento que Ravi mora. Acontece que o mocinho sairá do imóvel, e, quem ocupará o espaço será a irmã de Érica (Fernanda de Freitas).

Completamente em choque, Stephany (Renata Gaspar) não só descobrirá toda a verdade, como resolverá chantagear o empresário.