Um Lugar ao Sol: Christian fica entre a vida e a morte após levar facada

Nos próximos capítulos de “Um Lugar ao Sol”, Christian (Cauã Reymond) levará uma facada e ficará entre a vida e a morte. As informações são de Patricia Kogut, do O Globo.

Tudo começará após o ricaço sair da Redentor em seu carro e ver Inácia (Yara Novaes), a sogra de Ravi (Juan Paiva), sofrendo ameaças de Valdir (Roberto Alencar), que estará com uma faca. O jovem perceberá que ao lado da mulher está Francisco, filho do ex-motorista, e tentará ajudá-los.

“Entra no carro, anda!”, dirá ele enquanto se coloca entre a sogra do amigo e o marido dela. “O que é isso, bacana?”, soltará o crápula. Christian insistirá na ajuda, mas o malandro não irá se amedrontar. “Se der um passo, eu te furo. Tu e o moleque”, dirá para a mulher.

Christian se desesperará e irá para cima de Valdir, mas durante a briga dos dois ele acabará levando uma facada. Com a faca cravada em seu corpo, uma ambulância o levará para o hospital.

Horas depois, o médico aparecerá para dar notícias aos familiares. “Ele ainda está em cirurgia, mas, como o Renato teve a cavidade peritoneal atravessada, só depois de abrir é que nós tivemos a noção real da gravidade do ferimento. Nossa expectativa era que a perfuração tivesse atingido só o intestino, mas, como foi um corte do lado direito, o fígado também sofreu uma lesão”, explicará o profissional.

“O fígado? Mas o que isso quer dizer? Ele vai ficar bem, não vai?”, questionará Bárbara. “Ainda é cedo para dizer qualquer coisa. O Renato teve um choque hemorrágico, mas a equipe está tentando controlar o sangramento”, responderá o médico.

“O senhor está me dizendo então que o Renato corre algum risco, é isso? – questionará a mãe do rapaz”, perguntará Elenice (Ana Beatriz Nogueira). O médico não responderá e a mãe do rapaz começará a passar mal.