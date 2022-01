‘Um Lugar ao Sol’: Júlia atropela Bárbara e deixa ricaça a beira da morte

Tudo começará quando o Christian/Renato (Cauã Reymond) disser para a filha de Santiago (José de Abreu) que o casamento entre os dois chegou ao fim.

A cantora irá surtar com o acidente e chegará a escrever uma carta de despedida para o filho, Felipe (Gabriel Leone). As cenas do folhetim das nove vão ao ar a partir de 31 de janeiro.